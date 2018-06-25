Fernando'nun 'ahtapot' paylaşımına Muslera'dan güldüren cevap – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nun 'ahtapot' paylaşımına Muslera'dan güldüren cevap

    Fernando'nun 'ahtapot' paylaşımına Muslera'dan güldüren cevap

    YEŞİL sahadaki lakabı 'ahtapot' olan Reges, instagram hesabından dün formalı altı kollu temsili bir resmini paylaştı.

    KALECI Muslera, takım arkadaşının mesajının altına "Bu ben miyim?" diyerek esprili bir yorum bıraktı.

    1. 25.6.2018
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