Donk’tan mutlusu yok – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Donk’tan mutlusu yok

    Donk’tan mutlusu yok
    FATİH Terim ile birlikte 'da forma şansı bulan 'tan mutlusu yok... Sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu olan Hollandalı futbolcunun, yönetimin kendisiyle yaptığı 1 artı 1 yıllık anlaşmanın ardından yüzü gülmeye başladı.
    1. 25.6.2018
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