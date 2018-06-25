‘1 puana prim’ dönemine son!

Başkan Mustafa Cengiz, FFP kısıtlaması nedeniyle prim sisteminde değişikliğe gidiyor.

Bundan böyle futbolcularla yapılacak sözleşmelerde, yalnızca 3 puan için prim alabileceği yazılacak. Halen bazı oyunculara tribünde bile otursa 1 puan için de prim ödeniyor. Cengiz artık mağlubiyet ve beraberliklere prim ödenmemesi talimatını verdi. Yeni yapılacak transferlerin kontratında bu konuya dikkat edilecek.