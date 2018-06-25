‘1 puana prim’ dönemine son! – Fotomaç – 25 Haziran 2018
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    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ‘1 puana prim’ dönemine son!

    ‘1 puana prim’ dönemine son!

    Başkan , FFP kısıtlaması nedeniyle prim sisteminde değişikliğe gidiyor.

    Bundan böyle futbolcularla yapılacak sözleşmelerde, yalnızca 3 puan için prim alabileceği yazılacak. Halen bazı oyunculara tribünde bile otursa 1 puan için de prim ödeniyor. Cengiz artık mağlubiyet ve beraberliklere prim ödenmemesi talimatını verdi. Yeni yapılacak transferlerin kontratında bu konuya dikkat edilecek.
    1. 25.6.2018
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