Mitrovic Aslan'ın ayağına geldi! – Fotomaç – 24 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
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    Mitrovic Aslan'ın ayağına geldi!

    Mitrovic Aslan'ın ayağına geldi!

    Gomis'in yerine ya da Gomis'in alternatifi olacak bir forvet almak isteyen Galatasaray'ın aradığı yıldız ayağına geldi...

    1. 24.6.2018 00:19
    2. Güncelleme: 24.6.2018 01:17
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