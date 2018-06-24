Mitrovic Aslan'ın ayağına geldi!
Gomis'in yerine ya da Gomis'in alternatifi olacak bir forvet almak isteyen Galatasaray'ın aradığı yıldız ayağına geldi...
- 24.6.2018 00:19
- Güncelleme: 24.6.2018 01:17
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Beşiktaş, Güven Yalçın'la anlaştı!
Toplam 1
Yorum
Azim KALİTELİ KUMAŞ
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Aykut Kocaman yazdı Cocu inceliyor!
Toplam 2
Yorum
hüseyin. bu adam bize kalan saçımızı da yoldurur.ahan da buraya yazıyorum
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Kaptan hala beklemede
Toplam 3
Yorum
yeterartık VOLKAN düş artık Fenerin yakasından yeter..Usandık artık git evinde keyfine bak..
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