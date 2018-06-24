Bambaşka Belhanda
Faslı yıldızın, gelecek sezon çok daha etkili olacağı rapor edildi
Fas, Dünya Kupası'na erken veda etti ancak Younes Belhanda'nın kupa istatistikleri sarı-kırmızılı takım için umut kaynağı oldu. Tecrübeli oyuncuyu hem hazırlık karşılaşmalarında hem de grup mücadelelerinde yakından takip eden analiz ekibinin, teknik heyete sunduğu raporda, "Belhanda çok ön plana çıkamasa da istatistiklerde Fas Milli Takımı'nın en iyileri arasında yer aldı. Böyle oynaması halinde Galatasaray'a gelecek sezon çok büyük katkı sağlar" yorumunda bulunduğu belirlendi. Belhanda geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile 3 gol atarken, 10 da asist gerçekleştirdi. Ayrıca atakları da organize eden kişiydi.
- 24.6.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş, Güven Yalçın'la anlaştı!
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Azim KALİTELİ KUMAŞ
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Aykut Kocaman yazdı Cocu inceliyor!
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hüseyin. bu adam bize kalan saçımızı da yoldurur.ahan da buraya yazıyorum
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Kaptan hala beklemede
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yeterartık VOLKAN düş artık Fenerin yakasından yeter..Usandık artık git evinde keyfine bak..
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