Bambaşka Belhanda – Fotomaç – 24 Haziran 2018
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
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    Bambaşka

    Bambaşka Belhanda

    Faslı yıldızın, gelecek sezon çok daha etkili olacağı rapor edildi

    Fas, 'na erken veda etti ancak Younes 'nın kupa istatistikleri sarı-kırmızılı takım için umut kaynağı oldu. Tecrübeli oyuncuyu hem hazırlık karşılaşmalarında hem de grup mücadelelerinde yakından takip eden analiz ekibinin, teknik heyete sunduğu raporda, "Belhanda çok ön plana çıkamasa da istatistiklerde Fas 'nın en iyileri arasında yer aldı. Böyle oynaması halinde 'a gelecek sezon çok büyük katkı sağlar" yorumunda bulunduğu belirlendi. Belhanda geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı forma ile 3 gol atarken, 10 da asist gerçekleştirdi. Ayrıca atakları da organize eden kişiydi.
    1. 24.6.2018
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