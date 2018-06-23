Shoya Nakajima 20 milyon euro! – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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HEPSİ
    24 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    20 milyon euro!

    Shoya Nakajima 20 milyon euro!

    , Japon sol açığı bırakmaya niyetli değil

    Sol kanat için gündeme gelen 23 yaşındaki Japon 'ya izin çıkmadı. Portekiz'in A Bola gazetesi, "'ın güçlü ilgisine rağmen , Nakajima'nın sözleşmesinde yazan 20 milyon euro'luk fesih bedeli ödenmeden ayrılmasına izin vermeyecek" diye yazdı.
    1. 23.6.2018
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