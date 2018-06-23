Milik için 2 farklı iddia – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Milik için 2 farklı iddia

    Milik için 2 farklı iddia

    muhabiri Romano, “’nin silahı olacak” derken; ’nin G.Saray’a kiralayacağı da belirtiliyor.

    SKY Sport muhabiri Fabrizio Romano, 'li Arkadiusz Milik'in 'a kiralanmasının pek olası olmadığını savundu. Romano, "Milik fiziksel olarak hazır hale geldi ve 'nin hücumdaki silahı olacak" dedi. İtalyan basınından farklı kaynaklar ise, Napoli'nin iki kez diz bağlarından sakatlanan Polonyalı forveti, kendini bulması için önümüzdeki sezon Galatasaray'a kiralamayı teklif ettiğini belirtiyor. Fatih Terim'in 24 yaşındaki oyuncunun alınması konusunda çok istekli olduğu ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.
    1. 23.6.2018
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