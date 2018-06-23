İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Çin’den 7 milyon Euro'luk teklif alan Bafetimbi Gomis, Galatasaray’dan aldığı 3.5 milyon Euro'luk maaşının 5.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep etti. Gomis, zam isteğinden vazgeçmezse yönetim gelen teklifleri değerlendirecek.
G.Saray'da sergilediği harika performansla Çin Kulüplerinin talip olduğu Bafetimbi Gomis için önemli iddialar ortaya atıldı. Akşam'ın haberine göre; Çin ekiplerinden yıllık 7 milyon Euro'luk bir teklif alan Fransız golcü, sarı-kırmızılı yönetimden 3.5 milyon Euro olan yıllık ücretinin 5.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını istedi. Deneyimli forvetinin bu tavrı idarecileri kızdırdı. Yönetim, Gomis'e net bir karar vermesi için belli bir süre verdi. Bu süre sonunda başarılı oyuncu zam istediğini sürdürürse, G.Saray gelen tüm teklifleri değerlendirmeye alacak ve büyük bir ihtimalle yıldız isimle yollar ayrılacak. Bafetimbi geçtiğimiz sezon çıktığı 40 maçta 32 gol attı ve 6 asist yaptı.
GOMİS'E ALTERNATİF ARANIYOR
G.Saray, Gomis'in alternatifleri konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Listenin ilk sırasında bonservisi Leicester City'de olan Nijeryalı forvet Ahmed Musa bulunuyor. 25 yaşındaki golcüyle anlaşma sağlandı. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile Leicester'ın karşısına çıkan G.Saray'ın bu önerisine İngilizler de sıcak bakıyor. Geçen sezon Leicester'da şans bulamayan ve ardından eski kulübü CSKA Moskova'ya kiralanan Nijeryalı oyuncu 10 lig maçında sahaya çıkarken 6 gol atıp 3 kez de asist yaptı. Ayrıca 6 Avrupa Ligi mücadelesinde şans bulan yıldız forvet,1 kez fileleri sarstı.
TERİM 'NDİAYE' DEDİ
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimden Ndiaye transferinin bu hafta çözülmesini istedi. Ndiaye devre arasının son günlerinde transfer olduğu Stoke City'de 13 maça çıkarken bu maçların hepsine ilk 11'de başladı ve iki gol atarken bir de asist yapabildi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonun ilk yarısında Galatasaray'da çıktığı 17 lig maçında ise 1 gol atıp 3 de asist yapmıştı.
- 23.6.2018 03:28
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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