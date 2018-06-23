Guinnes’in rekor sertifikası müzede – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Guinnes’in rekor sertifikası müzede

    Guinnes’in rekor sertifikası müzede

    Türk Telekom Stadı'nda 18 Mart 2011 günü oynanan -Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar desibel sınavı vermişti. 131.76 desibel ile bir spor stadyumunda 'o dönem' ulaşılan en yüksek ses rekoru kırılırken Guinness tarafından gönderilen rekor sertifikası Galatasaray Stadyum Müzesi'ne teslim edildi.

    1. 23.6.2018
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