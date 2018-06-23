Guinnes’in rekor sertifikası müzede

Türk Telekom Stadı'nda 18 Mart 2011 günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar desibel sınavı vermişti. 131.76 desibel ile bir spor stadyumunda 'o dönem' ulaşılan en yüksek ses rekoru kırılırken Guinness tarafından gönderilen rekor sertifikası Galatasaray Stadyum Müzesi'ne teslim edildi.