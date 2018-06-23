Galatasaray'ın gözü Portolu Alex Telles'te
Brezilyalı, Liverpool’a 40 milyon euro’ya satılırsa Aslan’ın kasasına net 3.5 milyon euro girecek
Sarı-kırmızılıların, 2016'da 6.5 milyon euro'ya Porto'ya sattığı Alex Telles'ten ciddi bir miktar gelebilir. G.Saray, Brezilyalı sol beki Porto'ya gönderirken, bir sonraki satıştan kâr edilmesi durumunda yüzde 10 pay alma şartı koymuştu. Telles ile Liverpool'un ilgilendiği ve 40 milyon euro bedel ödeyeceği konuşuluyor. Telles bu paraya Ada'ya giderse, 33.5 milyon euro kâr edecek Porto, G.Saray'a 3.5 milyon euro'luk bir ödeme yapacak.
- 23.6.2018
-
Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
-
İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
-
Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
Galatasaray'ın gözü Portolu Alex Telles'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.