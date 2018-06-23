Sarı-kırmızılıların, 2016'da 6.5 milyon euro'ya Porto'ya sattığı Alex Telles'ten ciddi bir miktar gelebilir. G.Saray, Brezilyalı sol beki Porto'ya gönderirken, bir sonraki satıştan kâr edilmesi durumunda yüzde 10 pay alma şartı koymuştu. Telles ile Liverpool'un ilgilendiği ve 40 milyon euro bedel ödeyeceği konuşuluyor. Telles bu paraya Ada'ya giderse, 33.5 milyon euro kâr edecek Porto, G.Saray'a 3.5 milyon euro'luk bir ödeme yapacak.