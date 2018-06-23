Galatasaray'ın gözü Portolu Alex Telles'te – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    'ın gözü Portolu 'te

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın gözü Portolu <a href="/index/alex-telles?id=49c0883a-6fe2-4d84-a17b-18ef97daeb4d" class="" rel="tag">Alex Telles</a>'te

    Brezilyalı, ’a 40 milyon euro’ya satılırsa Aslan’ın kasasına net 3.5 milyon euro girecek

    Sarı-kırmızılıların, 2016'da 6.5 milyon euro'ya Porto'ya sattığı 'ten ciddi bir miktar gelebilir. G.Saray, Brezilyalı sol beki Porto'ya gönderirken, bir sonraki satıştan kâr edilmesi durumunda yüzde 10 pay alma şartı koymuştu. Telles ile 'un ilgilendiği ve 40 milyon euro bedel ödeyeceği konuşuluyor. Telles bu paraya Ada'ya giderse, 33.5 milyon euro kâr edecek Porto, G.Saray'a 3.5 milyon euro'luk bir ödeme yapacak.

    1. 23.6.2018
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