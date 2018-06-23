Galatasaray'dan stoper avı! Benedikt Höwedes ve Gustavo Gomez...
Galatasaray, stoper arayışında Benedikt Höwedes ile Gustavo Gomez'i gündeme aldı. Maicon'un ağır kalması, Jason Denayer'in de kiralık sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir stoper arayan sarı-kırmızılı yönetimin, iki oyuncu için araştırma yaptığı bildirildi.
- 23.6.2018 01:49
- Güncelleme: 23.6.2018 07:02
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
Galatasaray'dan stoper avı! Benedikt Höwedes ve Gustavo Gomez... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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