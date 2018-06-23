Galatasaray'dan stoper avı! Benedikt Höwedes ve Gustavo Gomez... – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    Galatasaray'dan stoper avı! Benedikt Höwedes ve ...

    Galatasaray'dan stoper avı! Benedikt Höwedes ve <a href="/index/gustavo-gomez?id=2bea55b0-7954-4974-8884-bed6c5a1be41" class="" rel="tag">Gustavo Gomez</a>...

    Galatasaray, stoper arayışında Benedikt Höwedes ile Gustavo Gomez'i gündeme aldı. Maicon'un ağır kalması, Jason Denayer'in de kiralık sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir stoper arayan sarı-kırmızılı yönetimin, iki oyuncu için araştırma yaptığı bildirildi.

    1. 23.6.2018 01:49
    2. Güncelleme: 23.6.2018 07:02
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