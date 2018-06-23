Galatasaray, stoper arayışında Benedikt Höwedes ile Gustavo Gomez'i gündeme aldı. Maicon'un ağır kalması, Jason Denayer'in de kiralık sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir stoper arayan sarı-kırmızılı yönetimin, iki oyuncu için araştırma yaptığı bildirildi.