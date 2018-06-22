Terim Ahmed Musa'yı seçti

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne flaş bir dönüş yapmak isteyen ve bu nedenle forveti güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da Ahmed Musa'nın ismi öne çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, Florya'da yöneticilerle gerçekleşen toplantıda Leicester City'den Ahmed Musa'nın kiralanmasını istedi. Terim, menajerlerin teklif ettiği Arkadiuzs Milik'i beklemeye alırken, 25 yaşındaki golcünün kiralanmasını talep etti.



