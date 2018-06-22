Terim Ahmed Musa'yı seçti
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne flaş bir dönüş yapmak isteyen ve bu nedenle forveti güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da Ahmed Musa'nın ismi öne çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, Florya'da yöneticilerle gerçekleşen toplantıda Leicester City'den Ahmed Musa'nın kiralanmasını istedi. Terim, menajerlerin teklif ettiği Arkadiuzs Milik'i beklemeye alırken, 25 yaşındaki golcünün kiralanmasını talep etti.
- 22.6.2018 00:52
- Güncelleme: 22.6.2018 06:48
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
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Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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