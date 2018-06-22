Terim Ahmed Musa'yı seçti – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
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    Terim Ahmed Musa'yı seçti

    Terim Ahmed Musa'yı seçti

    Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne flaş bir dönüş yapmak isteyen ve bu nedenle forveti güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da Ahmed Musa'nın ismi öne çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, Florya'da yöneticilerle gerçekleşen toplantıda Leicester City'den Ahmed Musa'nın kiralanmasını istedi. Terim, menajerlerin teklif ettiği Arkadiuzs Milik'i beklemeye alırken, 25 yaşındaki golcünün kiralanmasını talep etti.

    1. 22.6.2018 00:52
    2. Güncelleme: 22.6.2018 06:48
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