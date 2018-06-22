Galatasaray, Derya Çayırgan'ı kadrosuna kattı – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    , 'ı kadrosuna kattı

    Galatasaray, Derya Çayırgan'ı kadrosuna kattı

    Takımı, son olarak 'ta forma giyen 'ı kadrosuna kattı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki libero ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Yeşilyurt altyapısından yetişen Derya, , , , Karşıyaka, Belediyespor ve 'ta forma giydi.

    1. 22.6.2018 23:40
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