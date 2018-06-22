Çek basını: Semih Kaya satılık – Fotomaç – 22 Haziran 2018
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HEPSİ
    22 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Çek basını: satılık

    Çek basını: <a href="/index/semih-kaya?id=066f39b7-e66d-4a62-8a92-ef82a7da16db" class="" rel="tag">Semih Kaya</a> satılık

    'dan geçen yaz 2 milyon euro bonservis bedeliyle 'a giden 'nın iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı belirtildi.

    'dan geçen yaz 2 milyon euro bonservis bedeliyle 'a giden 'nın iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı belirtildi. Çek basını, 9 maçta forma giyen Semih'e olumlu not verirken, yeni sezona formda girmeyi amaçladığını da kaydetti.

    1. 22.6.2018
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