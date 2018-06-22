Galatasaray'dan geçen yaz 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'a giden Semih Kaya'nın iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı belirtildi. Çek basını, 9 maçta forma giyen Semih'e olumlu not verirken, yeni sezona formda girmeyi amaçladığını da kaydetti.