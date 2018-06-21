Tarık, Tolga ve Eren yok – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    , ve yok

    Tarık, Tolga ve Eren yok
    Kamp kadrosu için çalışmalara başlayan Terim'in sürprizler yapacağı gelen bilgiler arasında... Alt yapıdan 6 oyuncuyu kampa götürmeye hazırlanan tecrübeli hocanın, 'ın yanı sıra ve 'i yeni sezon kampına götürmek istemediğini yönetimle paylaştı.
    1. 21.6.2018
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