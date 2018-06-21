Sinan Gümüş’e 5.5 milyon TL – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’e 5.5 milyon

    <a href="/index/sinan-gumus?id=bda08ad3-d019-4282-aa0a-f796e8b51d18" class="" rel="tag">Sinan Gümüş</a>’e 5.5 milyon <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a>
    'da sözleşmesi sona eren oyuncular arasında olan ile görüşmeler başladı. Sarı-kırmızılı ekipte 600 bin euro kazanan başarılı futbolcuya, yıllık 5.5 milyon teklif edildi. Yapılandırma anlaşması hatırlatılarak bunun son teklif olduğu iletildi.
    1. 21.6.2018
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