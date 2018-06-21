Seri başlıyor – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    Seri başlıyor

    Seri başlıyor
    ile RMK Marine'in karşı karşıya geleceği Süper Ligi play-off final serisinde ilk maç bugün yapılacak. Ahmet Cömert'te oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.
    1. 21.6.2018
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