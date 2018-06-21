Şampiyonlar Ligi bereketi – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    Şampiyonlar Ligi bereketi

    Şampiyonlar Ligi bereketi
    Şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanan , kombine satışında kısa sürede 20 bin rakamına ulaştı. Bu sayı, geçen sezon 30 bindi. Acil kaynak arayan yönetim, buradan gelen 30 milyon lira sıcak para ile nefes aldı. açıklandıktan sonra bu sayının 30, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipler belli olunca 40 bine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca iki hafta içinde 20 loca kiraladı. Bir sezonluk kiralama bedeli 25 bin dolar olan localardan 2.5 milyon dolar gelir bekleniyor.
    1. 21.6.2018 06:59
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