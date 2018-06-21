Nagatomo’da mutlu son – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    Nagatomo’da mutlu son

    Nagatomo’da mutlu son
    Devre arasında İnter'den kiralanan ve sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanan yeniden 'da... Teknik direktör 'in mutlaka alınmasını istediği Japon oyuncu için İnter'le yapılan pazarlıklar meyvesini verdi. 4 milyon euro'dan kapıyı açan İtalyanlar, yönetimin 3 milyon euro'da diretmesi üzerine geri adım attı ve anlaşma sağlanmış oldu. YÖNETIM, Yuto Nagatomo'ya da bir diğer beki Mariano'nun ücretini önerdi. Galatasaray forması giymeyi çok isteyen Japon sol bek yıllık 2.3 milyon Euro'yı hiç düşünmeden kabul etti. Birkaç gün içinde resmi imzaların atılması bekleniyor.
    1. 21.6.2018
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