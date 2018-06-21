Leicester’a gidecek – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
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    Leicester’a gidecek

    Leicester’a gidecek
    'nı takip eden Mısırlı gazeteciler, Trezeguet için yeni bir iddia ortaya attı. 'ın listesindeki 1 numaralı isimlerden olan Trezeguet ile Leicester City'nin ciddi şekilde ilgilendiğini ve sonrası bu transferin gerçekleşebileceğini iddia ettiler.
    1. 21.6.2018
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