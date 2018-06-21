İkinci kaleci İsmail Çipe – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    İkinci kaleci

    İkinci kaleci İsmail Çipe
    Sözleşmesi biten Eray İşçan ile devam etmeyi düşünmeyen , alt yapıya yöneldi. Devre arasında gittiği Tuzlaspor'da iyi bir performans sergileyen 'nin ismi öne çıktı. Teknik heyetin onay vermesi halinde 23 yaşındaki genç kaleci yaz kampına dahil edilecek.
    1. 21.6.2018
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