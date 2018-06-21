Aklımdan hiç çıkmıyor – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    Aklımdan hiç çıkmıyor

    Aklımdan hiç çıkmıyor
    formasıyla Malatyaspor'a karşı sezonun son iç saha maçında forma giyen Ozan Kabak, oyuna girdiği anı ömür boyu unutamayacağını söyledi. 18 yaşındaki stoper, "Her aklıma geldiğinde gülümsüyorum. O an aklımdan hiç bir zaman çıkmayacak" dedi.
    1. 21.6.2018
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