Ahmet Çalık sallantıda – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
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    sallantıda

    Ahmet Çalık sallantıda
    'da , , Koray Günter, Latovlevici, Cedric Carrasso ve ile yollar ayrıldı. Sevilla'ya kiralanan Lionel Carole ile de sözleşme yenilenmesi beklenmiyor. Forma şansı bulamayan 'ın da kiralanması gündeme geldi.
    1. 21.6.2018
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