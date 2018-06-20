UEFA yaptırımları Galatasaray'a pahalıya patladı
UEFA’nın yaptırımları Galatasaray’a pahalıya mal oldu. Aslan’ın temasta olduğu birçok yıldız yeni kulüp buldu
UEFA ile imzalanan yapılandırma anlaşması G.Saray'ın işini bozdu. Sarı-kırmızılılar, temas halinde olduğu birçok yıldızı elinden kaçırdı. Fatih Terim'in istediği isimlerden Uth Schalke, Asamoah İnter, Thomasson Strasbourg, Younes Napoli ve Kempf Stuttgart ile anlaşırken, Terim'in en çok üzüldüğü ismin Genk'ten Schrıjvers Club Brugge'a giden olduğu belirtildi.
- 20.6.2018
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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