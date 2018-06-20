UEFA ile imzalanan yapılandırma anlaşması G.Saray'ın işini bozdu. Sarı-kırmızılılar, temas halinde olduğu birçok yıldızı elinden kaçırdı. Fatih Terim'in istediği isimlerden Uth Schalke, Asamoah İnter, Thomasson Strasbourg, Younes Napoli ve Kempf Stuttgart ile anlaşırken, Terim'in en çok üzüldüğü ismin Genk'ten Schrıjvers Club Brugge'a giden olduğu belirtildi.