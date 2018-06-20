UEFA yaptırımları Galatasaray'a pahalıya patladı – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    yaptırımları 'a pahalıya patladı

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> yaptırımları <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a pahalıya patladı

    ’nın yaptırımları ’a pahalıya mal oldu. Aslan’ın temasta olduğu birçok yıldız yeni kulüp buldu

    ile imzalanan yapılandırma anlaşması G.Saray'ın işini bozdu. Sarı-kırmızılılar, temas halinde olduğu birçok yıldızı elinden kaçırdı. 'in istediği isimlerden Uth , Asamoah İnter, Thomasson Strasbourg, Younes ve Kempf Stuttgart ile anlaşırken, Terim'in en çok üzüldüğü ismin Genk'ten Schrıjvers 'a giden olduğu belirtildi.

    1. 20.6.2018
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