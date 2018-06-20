İmbula sürprizi
İsmi G.Saray ile anılan İmbula, Championschip'e düşen Stoke City'ye rest çekti. Fransız yıldızın menajeri Willy Ndangi, futbolcusunun S.City'de kalmayacağını söyledi.
İsmi G.Saray ile anılan İmbula, Championschip'e düşen Stoke City'ye rest çekti. Fransız yıldızın menajeri Willy Ndangi, futbolcusunun S.City'de kalmayacağını söyledi.
SHAQİRİ'DEN MESAJ
İsviçre ile Dünya Kupası'nda sahne alan Shaqiri'den mesaj.... "G.Saray'a gelecek misin?" sorusunu yanıtlayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Bunu söyleyemem. Fatih Terim'e çok büyük saygı duyuyorum. Bir gün Türkiye'de oynayacağım ama bu sezon değil" dedi.
TREZEGUET PLANI
Aslan,Trezeguet için pusuya yattı. Mısır'ın Dünya Kupası'ndan elenmesi halinde yıldız futbolcunun piyasasının düşeceğini planlayan G.Saray, daha düşük bir teklifle Kasımpaşa'nın kapısını çalacak
- 20.6.2018
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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