İmbula sürprizi – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    sürprizi

    <a href="/index/imbula?id=97001f19-b470-44bf-b9d6-6d9a73d3c9c4" class="" rel="tag">İmbula</a> sürprizi

    İsmi G.Saray ile anılan , Championschip'e düşen 'ye rest çekti. Fransız yıldızın menajeri Willy Ndangi, futbolcusunun S.City'de kalmayacağını söyledi.

    İsmi G.Saray ile anılan , Championschip'e düşen 'ye rest çekti. Fransız yıldızın menajeri Willy Ndangi, futbolcusunun S.City'de kalmayacağını söyledi.

    SHAQİRİ'DEN MESAJ
    ile 'nda sahne alan 'den mesaj.... "G.Saray'a gelecek misin?" sorusunu yanıtlayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Bunu söyleyemem. 'e çok büyük saygı duyuyorum. Bir gün 'de oynayacağım ama bu sezon değil" dedi.

    TREZEGUET PLANI
    Aslan,Trezeguet için pusuya yattı. 'ın 'ndan elenmesi halinde yıldız futbolcunun piyasasının düşeceğini planlayan G.Saray, daha düşük bir teklifle 'nın kapısını çalacak

    1. 20.6.2018
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