İsmi G.Saray ile anılan İmbula, Championschip'e düşen Stoke City'ye rest çekti. Fransız yıldızın menajeri Willy Ndangi, futbolcusunun S.City'de kalmayacağını söyledi.



SHAQİRİ'DEN MESAJ

İsviçre ile Dünya Kupası'nda sahne alan Shaqiri'den mesaj.... "G.Saray'a gelecek misin?" sorusunu yanıtlayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Bunu söyleyemem. Fatih Terim'e çok büyük saygı duyuyorum. Bir gün Türkiye'de oynayacağım ama bu sezon değil" dedi.



TREZEGUET PLANI

Aslan,Trezeguet için pusuya yattı. Mısır'ın Dünya Kupası'ndan elenmesi halinde yıldız futbolcunun piyasasının düşeceğini planlayan G.Saray, daha düşük bir teklifle Kasımpaşa'nın kapısını çalacak