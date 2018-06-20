Gomis'in menajerinden flaş açıklama
Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Bafetimbi Gomis’in menajeri, yöneticilere istatistikleri gösterip, “Belhanda ve Feghouli, Bafe kadar hatta daha çok kazanacak ne yaptılar.” dedi.
Ligde attığı 29 golle rekor kıran ve Galatasaray'ı şampiyon yapan Bafetimbi Gomis'e Çin'den yıllık 7 milyon Euro'luk teklifler gelmesi menajerini harekete geçirdi. "Önceliğim Galatasaray'da kalmak ama her şey bana bağlı değil" diyen Gomis, topu yönetime attı. Fransız forvetin menajeri Étienne Mendy de geçen hafta İstanbul'a gelip Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'la toplantı yaptı. Mendy, oyuncusunun ücretine zam istedi ve yönetime Çin restini çekti.
TAKIMDA EN ÇOK KAZANAN FEGHOULİ
Gomis'in menajerinin görüşmede istatistiklere bakılmasını isteyerek, "40 maçta 32 gol atan ve 6 asist yapan Bafe ile aynı parayı alacak Belhanda ne yaptı? Bafe'den çok daha fazla kazanacak Feghouli ne yaptı?" dediği öğrenildi. Gomis'in Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istediğini belirten Mendy'nin ücrette iyileştirme talebine yönetim sıcak bakmıyor. Gomis gibi sözleşmesinde 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret yazan Belhanda dışında 3 milyon 850 bin Euro ile takımın en çok kazananı Feghouli de 31 maçta 7 gol 10 asistlik performans sergiledi.
GOMİS - BELHANDA
40 MAÇ - 35 MAÇ
32 GOL - 3 GOL
6 ASİST - 10 ASİST
MASKELİ KRAL
Tatilini İtalya'da sürdüren Galatasaraylı futbolcu Gomis dün kaldığı otelde yüzüne özel bir maske yaptırdı. Gol kralı olarak tamamladığı sezonun ardından tatile çıkan 32 yaşındaki futbolcunun tatil paylaşımlarını taraftarlar yakından izliyor. (Sabah)
- 20.6.2018 08:16
- Güncelleme: 20.6.2018 10:36
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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