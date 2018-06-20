Ligde attığı 29 golle rekor kıran ve Galatasaray'ı şampiyon yapan Bafetimbi Gomis'e Çin'den yıllık 7 milyon Euro'luk teklifler gelmesi menajerini harekete geçirdi. "Önceliğim Galatasaray'da kalmak ama her şey bana bağlı değil" diyen Gomis, topu yönetime attı. Fransız forvetin menajeri Étienne Mendy de geçen hafta İstanbul'a gelip Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'la toplantı yaptı. Mendy, oyuncusunun ücretine zam istedi ve yönetime Çin restini çekti.

TAKIMDA EN ÇOK KAZANAN FEGHOULİ

Gomis'in menajerinin görüşmede istatistiklere bakılmasını isteyerek, "40 maçta 32 gol atan ve 6 asist yapan Bafe ile aynı parayı alacak Belhanda ne yaptı? Bafe'den çok daha fazla kazanacak Feghouli ne yaptı?" dediği öğrenildi. Gomis'in Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istediğini belirten Mendy'nin ücrette iyileştirme talebine yönetim sıcak bakmıyor. Gomis gibi sözleşmesinde 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret yazan Belhanda dışında 3 milyon 850 bin Euro ile takımın en çok kazananı Feghouli de 31 maçta 7 gol 10 asistlik performans sergiledi.

GOMİS - BELHANDA

40 MAÇ - 35 MAÇ

32 GOL - 3 GOL

6 ASİST - 10 ASİST





MASKELİ KRAL

Tatilini İtalya'da sürdüren Galatasaraylı futbolcu Gomis dün kaldığı otelde yüzüne özel bir maske yaptırdı. Gol kralı olarak tamamladığı sezonun ardından tatile çıkan 32 yaşındaki futbolcunun tatil paylaşımlarını taraftarlar yakından izliyor. (Sabah)