Gomis'in menajerinden flaş açıklama – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    'in menajerinden flaş açıklama

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'in menajerinden flaş açıklama

    ’ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Bafetimbi ’in menajeri, yöneticilere istatistikleri gösterip, “ ve , Bafe kadar hatta daha çok kazanacak ne yaptılar.” dedi.

    Ligde attığı 29 golle rekor kıran ve 'ı şampiyon yapan Bafetimbi 'e 'den yıllık 7 milyon Euro'luk teklifler gelmesi menajerini harekete geçirdi. "Önceliğim 'da kalmak ama her şey bana bağlı değil" diyen , topu yönetime attı. Fransız forvetin menajeri Étienne Mendy de geçen hafta 'a gelip İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'la toplantı yaptı. Mendy, oyuncusunun ücretine zam istedi ve yönetime restini çekti.

    TAKIMDA EN ÇOK KAZANAN FEGHOULİ
    'in menajerinin görüşmede istatistiklere bakılmasını isteyerek, "40 maçta 32 gol atan ve 6 asist yapan Bafe ile aynı parayı alacak ne yaptı? Bafe'den çok daha fazla kazanacak ne yaptı?" dediği öğrenildi. 'in formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı çok istediğini belirten Mendy'nin ücrette iyileştirme talebine yönetim sıcak bakmıyor. gibi sözleşmesinde 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret yazan dışında 3 milyon 850 bin Euro ile takımın en çok kazananı de 31 maçta 7 gol 10 asistlik performans sergiledi.

    GOMİS - BELHANDA
    40 MAÇ - 35 MAÇ
    32 GOL - 3 GOL
    6 ASİST - 10 ASİST

    MASKELİ KRAL
    Tatilini 'da sürdüren Galatasaraylı futbolcu dün kaldığı otelde yüzüne özel bir maske yaptırdı. Gol kralı olarak tamamladığı sezonun ardından tatile çıkan 32 yaşındaki futbolcunun tatil paylaşımlarını taraftarlar yakından izliyor. (Sabah)

    1. 20.6.2018 08:16
    2. Güncelleme: 20.6.2018 10:36
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