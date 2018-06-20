Galatasaray Liverpool'dan haber bekliyor – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    'dan haber bekliyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/liverpool?id=7a8ee859-4c81-4a6b-af48-fff24d6c20c9" class="" rel="tag">Liverpool</a>'dan haber bekliyor

    , Porto'daki performansının ardından 'a oluyor.

    , Porto'daki performansının ardından 'a oluyor. Portekiz basınından A Bola, 'un, 40 milyon euro'ya serbest kalma maddesini kullanarak Telles'i etmeye hazırlandığını yazdı. 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya sattığı ve oyuncunun bir sonraki satışının karından yüzde 10 alacak olan , bu durumda 3.350 bin Euro daha kazanacak.

    BU SEZON PERFORMANSINI KATLADI
    , 2015-16 sezonunda Porto'ya satılmıştı. Porto'da geçen 1 gol atıp 10 asist yapan 25 yaşındaki oyuncu bu ise daha da etkili bir oyun ortaya koydu ve ligde 3 gol 14 asistle oynarken tüm kulvarlarda da 4 gol, 20 asist yaptı.

    1. 20.6.2018
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