Galatasaray Liverpool'dan haber bekliyor
Alex Telles, Porto'daki performansının ardından Liverpool'a transfer oluyor.
Alex Telles, Porto'daki performansının ardından Liverpool'a transfer oluyor. Portekiz basınından A Bola, Liverpool'un, 40 milyon euro'ya serbest kalma maddesini kullanarak Telles'i transfer etmeye hazırlandığını yazdı. 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya sattığı ve oyuncunun bir sonraki satışının karından yüzde 10 alacak olan Galatasaray, bu durumda 3.350 bin Euro daha kazanacak.
BU SEZON PERFORMANSINI KATLADI
Alex Telles, 2015-16 sezonunda Porto'ya satılmıştı. Porto'da geçen sezon 1 gol atıp 10 asist yapan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon ise daha da etkili bir oyun ortaya koydu ve ligde 3 gol 14 asistle oynarken tüm kulvarlarda da 4 gol, 20 asist yaptı.
- 20.6.2018
-
‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
-
‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
-
Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Galatasaray Liverpool'dan haber bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.