Alex Telles, Porto'daki performansının ardından Liverpool'a transfer oluyor. Portekiz basınından A Bola, Liverpool'un, 40 milyon euro'ya serbest kalma maddesini kullanarak Telles'i transfer etmeye hazırlandığını yazdı. 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya sattığı ve oyuncunun bir sonraki satışının karından yüzde 10 alacak olan Galatasaray, bu durumda 3.350 bin Euro daha kazanacak.



BU SEZON PERFORMANSINI KATLADI

Alex Telles, 2015-16 sezonunda Porto'ya satılmıştı. Porto'da geçen sezon 1 gol atıp 10 asist yapan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon ise daha da etkili bir oyun ortaya koydu ve ligde 3 gol 14 asistle oynarken tüm kulvarlarda da 4 gol, 20 asist yaptı.