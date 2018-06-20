Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yuto Nagatomo transferinde mutlu sona ulaştı.



Dünya Kupası'nda boy gösteren Nagatomo'nun değerini artırmasından çekinen sarı kırmızılılar pazarlıklarda elini çabuk tutarak yıldız oyuncunun bonservisini Inter'den aldı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Japon sol bek Nagatomo transferini 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında tamamladı.