Galatasaray Inter'le anlaştı! 3 milyon euro... – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    Inter'le anlaştı! 3 milyon euro...

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Inter'le anlaştı! 3 milyon euro...

    , 'nun transferi konusunda Inter ile 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

    , geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan transferinde mutlu sona ulaştı.

    'nda boy gösteren Nagatomo'nun değerini artırmasından çekinen sarı kırmızılılar pazarlıklarda elini çabuk tutarak yıldız oyuncunun bonservisini Inter'den aldı.

    İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Japon sol bek Nagatomo transferini 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında tamamladı.

    1. 20.6.2018 00:54
    2. Güncelleme: 20.6.2018 06:36
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