Galatasaray Inter'le anlaştı! 3 milyon euro...
Galatasaray, Yuto Nagatomo'nun transferi konusunda Inter ile 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Yuto Nagatomo transferinde mutlu sona ulaştı.
Dünya Kupası'nda boy gösteren Nagatomo'nun değerini artırmasından çekinen sarı kırmızılılar pazarlıklarda elini çabuk tutarak yıldız oyuncunun bonservisini Inter'den aldı.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Japon sol bek Nagatomo transferini 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında tamamladı.
- 20.6.2018 00:54
- Güncelleme: 20.6.2018 06:36
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Galatasaray Inter'le anlaştı! 3 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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