Yine uymazsa sonu kötü – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    Yine uymazsa sonu kötü

    Yine uymazsa sonu kötü

    Önceki anlaşmaları hep ihlal eden Aslan yine ‘yan çizerse’; ’dan men cezasının yanı sıra puanı silinecek, kazandığı şampiyonluk geri alınabilecek

    transferde kılı kırk yarıyor zira 'nın kılıcı ensesinde bekliyor... Başkan , ile uzun pazarlık sonrası 4 yıllık yapılandırma anlaşması imzaladı. Cengız'in kupalarından men cezası almadan 'yi (UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı) ikinci kez yapılandırma anlaşmasına ikna etmesi camiada başarı olarak görülüyor. Ancak UEFA'ya verilen taahhütler bu kez tutulmak zorunda. Aksi halde kulübü çok daha ağır yaptırımlar bekliyor. patronu, Cimbom'a daha önce; uyarı, kınama, gelirlerin bir kısmına el konması, UEFA turnuvalarına sınırlı sayıda oyuncu kaydetme ya da yeni oyuncu kaydedememe ile 1 yıl men cezası kesti. Dört yıllık anlaşma da ihlal edilirse sarı-kırmızılı kulüp bu kez sadece 'dan men cezasıyla karşı karşıya kalmayacak. tarafından Yargı Komisyonu'na ''de puan silme cezası' hatta 'kazandığı şampiyonluk ve ödüllerin elinden alınması' istemi ile sevk edilebilecek.

    BAŞKAN CENGİZ KARARLI
    Mustafa Cengiz, UEFA anlaşmasına uyacaklarını belirterek, "24 ay içinde borçları sıfırlayacağız. Mali açıdan üzerimizde kambur olan bu yükü atacağız. Taraftarımızın içi rahat olsun. Boyunlarını önlerine eğdirmeyeceğiz" dedi.

    1. 19.6.2018
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