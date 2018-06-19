Yine uymazsa sonu kötü

Galatasaray transferde kılı kırk yarıyor zira UEFA'nın kılıcı ensesinde bekliyor... Başkan Mustafa Cengiz, UEFA ile uzun pazarlık sonrası 4 yıllık yapılandırma anlaşması imzaladı. Cengız'in Avrupa kupalarından men cezası almadan CFCB'yi (UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı) ikinci kez yapılandırma anlaşmasına ikna etmesi camiada başarı olarak görülüyor. Ancak UEFA'ya verilen taahhütler bu kez tutulmak zorunda. Aksi halde kulübü çok daha ağır yaptırımlar bekliyor. Futbolun patronu, Cimbom'a daha önce; uyarı, kınama, gelirlerin bir kısmına el konması, UEFA turnuvalarına sınırlı sayıda oyuncu kaydetme ya da yeni oyuncu kaydedememe ile 1 yıl men cezası kesti. Dört yıllık anlaşma da ihlal edilirse sarı-kırmızılı kulüp bu kez sadece Avrupa'dan men cezasıyla karşı karşıya kalmayacak. CFCB tarafından Yargı Komisyonu'na 'Süper Lig'de puan silme cezası' hatta 'kazandığı şampiyonluk ve ödüllerin elinden alınması' istemi ile sevk edilebilecek.



BAŞKAN CENGİZ KARARLI

Mustafa Cengiz, UEFA anlaşmasına uyacaklarını belirterek, "24 ay içinde borçları sıfırlayacağız. Mali açıdan üzerimizde kambur olan bu yükü atacağız. Taraftarımızın içi rahat olsun. Boyunlarını önlerine eğdirmeyeceğiz" dedi.