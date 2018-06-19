Yarısını bile önermiyorlar – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    bile önermiyorlar

    <a href="/index/yarisini?id=76eeefa9-b4e6-49e7-8d20-f79bfd41d505" class="" rel="tag">Yarısını</a> bile önermiyorlar

    ile ’ye G.Saray’da kazanacakları 2 milyon euro ücreti öneren yok. Ayrılmaları bu nedenle zor

    Gönderilmek istenen ve 'de en büyük sorun her zamanki gibi ücretleri... Tolga kalırsa bu sezon 2 milyon euro (Yaklaşık 11 milyon TL), ise 2 milyon 150 bin euro (11.6 milyon TL) sabit ücreti alacak. İki oyuncuyu da isteyen kulüpler var ancak bu paraların bile vermedikleri için gitmeye istekli değiller. Yönetim formül ararken, aynı sorunu ileride tekrar yaşamamak için bundan sonraki transferlerde sabit ücret daha makul düzeylerde tutulacak

    GOMİS GELİNCE KULÜBEYE DEMİRLEDİ
    K.Paşa'dan 4 milyon euro'ya alınan Derdiyok geçen sezon 3 gol attı İKİ yıl önce 'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle alınan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı takımda 66 maça çıkıp, 16 gol attı. 'in gelişiyle kulübeye demirleyen 30 yaşındaki forvet, bu sezon 3 kez ağları sarsabildi
    1. 19.6.2018
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