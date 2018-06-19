Xherdan Shaqiri'den transfer açıklaması! Galatasaray... – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
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    'den açıklaması! ...

    <a href="/index/xherdan-shaqiri?id=3ae303c0-4e79-4eb2-9ca1-69fae4087203" class="" rel="tag">Xherdan Shaqiri</a>'den <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> açıklaması! <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>...

    ve 'ın ilgilendiği 'nin yıldızı açıklamasında bulundu.

    Spor spikerinin "'a gelecek misin?" sorusunu yanıtlayan İsviçreli yıldız, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türk insanını çok seviyorum. Fatih Terim'e çok büyük saygı duyuyorum. Bir gün Türkiye'de oynayacağım ama bu sezon değil" dedi.

    'nda forması giyen Shaqiri'nin 'a 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında olacağı iddia edilmişti.

    ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Shaqiri, geçtiğimiz sezon 38 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

    1. 19.6.2018 03:04
    2. Güncelleme: 19.6.2018 03:05
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