Xherdan Shaqiri'den transfer açıklaması! Galatasaray...
Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Stoke City'nin yıldızı Xherdan Shaqiri transfer açıklamasında bulundu.
TRT Spor spikerinin "Galatasaray'a gelecek misin?" sorusunu yanıtlayan İsviçreli yıldız, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türk insanını çok seviyorum. Fatih Terim'e çok büyük saygı duyuyorum. Bir gün Türkiye'de oynayacağım ama bu sezon değil" dedi.
Dünya Kupası'nda İsviçre forması giyen Shaqiri'nin Liverpool'a 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olacağı iddia edilmişti.
Stoke City ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Shaqiri, geçtiğimiz sezon 38 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.
- 19.6.2018 03:04
- Güncelleme: 19.6.2018 03:05
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
Xherdan Shaqiri'den transfer açıklaması! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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