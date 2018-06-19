TRT Spor spikerinin "Galatasaray'a gelecek misin?" sorusunu yanıtlayan İsviçreli yıldız, "Türkiye'yi çok seviyorum. Türk insanını çok seviyorum. Fatih Terim'e çok büyük saygı duyuyorum. Bir gün Türkiye'de oynayacağım ama bu sezon değil" dedi.



Dünya Kupası'nda İsviçre forması giyen Shaqiri'nin Liverpool'a 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olacağı iddia edilmişti.



Stoke City ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Shaqiri, geçtiğimiz sezon 38 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.