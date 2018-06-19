Selçuk ‘feda’ diyecek mi? – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
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    Selçuk ‘feda’ diyecek mi?

    Selçuk ‘feda’ diyecek mi?
    Dövizdeki artış ve bütçe kısıtlamasına çözüm arayan yönetim, kaptan 'dan 2 milyon 950 bin euro'luk ücretinde fedakarlık yapmasını istemişti. Selçuk 'feda' derse gelecek yıl bitecek sözleşmesi 1 sene daha uzatılacak. Ancak kaptandan henüz bir yanıt gelmediği belirtiliyor.
    1. 19.6.2018
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