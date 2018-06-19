Resmen Devler Ligi’nde – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    Resmen Devler Ligi’nde

    Resmen Devler Ligi’nde

    , 'a kabul mektubu gönderdi

    Sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan 'a 'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi. UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; sarı-kırmızılı kulübün 2018-19 Şampiyonlar Ligi ve 2018/19 UEFA Gençlik Ligi'ne katılımı için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı.
    1. 19.6.2018
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