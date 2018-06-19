Gomis'ten dikkat çeken sosyal medya paylaşımı – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    'ten dikkat çeken paylaşımı

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'ten dikkat çeken <a href="/index/sosyal-medya?id=da094084-b233-49dc-904d-c2041c5ac348" class="" rel="tag">sosyal medya</a> paylaşımı

    'ın Fransız golcüsü Bafetimbi , hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

    'dan maaş artışı istediği konuşulan ve bu zammın olmaması halinde Çin'e transfer ihtimali konuşulan

    Bafetimbi 'ten flaş bir paylaşım geldi.

    Yeni sezon öncesinde hem tatil yapan hem de bireysel çalışmalarını sürdüren Bafetimbi , ağırlık çalıştığı bir videoyu instagram hesabından paylaştı.

    Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen , videoyu "Türk gibi güçlü" ifadesiyle paylaştı.

    « Fort comme un turc » ???????? ??

    Gomis (@bafetimbigomis)'in paylaştığı bir gönderi ()

    1. 19.6.2018 20:42
    2. Güncelleme: 19.6.2018 20:43
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