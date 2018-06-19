Gomis'ten dikkat çeken sosyal medya paylaşımı
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'dan maaş artışı istediği konuşulan ve bu zammın olmaması halinde Çin'e transfer ihtimali konuşulanBafetimbi Gomis'ten flaş bir paylaşım geldi.
Yeni sezon öncesinde hem tatil yapan hem de bireysel çalışmalarını sürdüren Bafetimbi Gomis, ağırlık çalıştığı bir videoyu instagram hesabından paylaştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Gomis, videoyu "Türk gibi güçlü" ifadesiyle paylaştı.
- 19.6.2018 20:42
- Güncelleme: 19.6.2018 20:43
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
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