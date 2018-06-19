Galatasaray'dan maaş artışı istediği konuşulan ve bu zammın olmaması halinde Çin'e transfer ihtimali konuşulan

Bafetimbi Gomis 'ten flaş bir paylaşım geldi.

Yeni sezon öncesinde hem tatil yapan hem de bireysel çalışmalarını sürdüren Bafetimbi Gomis, ağırlık çalıştığı bir videoyu instagram hesabından paylaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderen Gomis, videoyu "Türk gibi güçlü" ifadesiyle paylaştı.

