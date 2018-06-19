Gomis’ten baba mesaj – Fotomaç – 19 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ’ten baba mesaj

    Gomis’ten baba mesaj
    Babalar Günü'nü önceki gün ailesi ile geçiren Bafetimbi bu anları instagram hesabından hayranları ile paylaşarak, 'Benden hoşlanan tüm babalara iyi bayramlar' notunu düştü. kulüplerinden hatırı sayılır teklifler alan Fransız yıldızın, 'dan ücretine zam istediği iddialar arasında..
    1. 19.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gomis’ten baba mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN