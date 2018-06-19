Galatasaray'ın transfer listesi kabarık!
Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterek olan Cimbom'un listesine hergün yeni bir isim giriyor.
Ryan Donk ile sözleşme yenilemeyen ve Selçuk İnan'ın performansından da memnun olmayan Galatasaray, Bennacer'in alternatifini de belirledi. Bu isim, bonservisi elinde olan Alex Song... Şubattan beri maça çıkmasa da 30 yaşındaki Song'un sadece Fernando'yu değil, 8 numara ve stoperi de yedekleyebilecek özelliklere sahip olması nedeniyle tercih edilebileceği belirtiliyor.
SEFEROVİC İLGİ ÇEKTİ
Fatih Terim, Brezilya'nın İsviçre ile 1-1 berabere kaldığı maçı izledi. 1-1 biten maçta Terim'in gözüne çarpan Facundo Ferreyra'nın gelmesiyle Benfica'da boşa çıkan Haris Seferovic oldu. Daha sezon bitmeden Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil kendilerine de teklif edilen İsviçre'nin santrforunun, Gomis'le beraber iş yapabileceğini sonucuna vardı. Benfica ile görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
ZENİT İŞİ BİTİRMEK ÜZERE
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Milan Badelj için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fiorentina ile sözleşmesi sona eren Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Schalke'nin de ilgilendiği Hırvat orta saha oyuncusunun Rusya'ya transfer olacağı iddia edildi. Rus basınında yer alan habere göre; Zenit, Milan Badelj ile 4 yıllığına anlaştı ve başarılı oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro maaş verilecek.
- 19.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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