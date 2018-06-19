Galatasaray'ın transfer listesi kabarık! – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    'ın listesi kabarık!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> listesi kabarık!

    Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterek olan Cimbom'un listesine hergün yeni bir isim giriyor.

    ile sözleşme yenilemeyen ve 'ın performansından da memnun olmayan , Bennacer'in alternatifini de belirledi. Bu isim, bonservisi elinde olan Alex Song... Şubattan beri maça çıkmasa da 30 yaşındaki Song'un sadece 'yu değil, 8 numara ve stoperi de yedekleyebilecek özelliklere sahip olması nedeniyle tercih edilebileceği belirtiliyor.

    SEFEROVİC İLGİ ÇEKTİ
    , 'nın ile 1-1 berabere kaldığı maçı izledi. 1-1 biten maçta Terim'in gözüne çarpan Facundo Ferreyra'nın gelmesiyle 'da boşa çıkan oldu. Daha sezon bitmeden ve dahil kendilerine de teklif edilen 'nin santrforunun, 'le beraber iş yapabileceğini sonucuna vardı. ile görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

    ZENİT İŞİ BİTİRMEK ÜZERE
    'ın listesinde yer alan için flaş bir iddia ortaya atıldı. ile sözleşmesi sona eren Galatasaray'ın yanı sıra ve Schalke'nin de ilgilendiği Hırvat orta saha oyuncusunun 'ya olacağı iddia edildi. Rus basınında yer alan habere göre; Zenit, ile 4 yıllığına anlaştı ve başarılı oyuncuya yıllık 3.5 milyon euro maaş verilecek.

    1. 19.6.2018
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