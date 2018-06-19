Galatasaray'dan E-spor iş birliği – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    'dan E-spor iş birliği

    Galatasaray'dan E-spor iş birliği

    Kulübü, elektronik spor (e-spor) sektöründe faaliyet gösteren ile iş birliği anlaşması imzaladı.

    Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine Kulübü E-spordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ile Kurucu Ortağı Genco Alp katıldı.

    İş birliği kapsamında kurulacak Galatasaray E-spor Zula Takımı, Zula 'de yer alacak. Türkiye ve dünya oyun pazarında "" içerisinde Galatasaray ürünleri satılırken, Galatasaray Kulübü ve Zula ortak geliştirme projeleri de hayata geçirilecek.

    Erol Özmandıracı, e-spor sektöründeki potansiyelin yeni fark edildiğini belirterek, "Galatasaray için geleceğinin e-sporda olduğunu düşünüyorum. Futboldan sonra en başarılı, zaman içinde en fazla gelir sağlayan branşın e-spor olacağına inanıyorum. Başkanımızın e-spora ve oyun dünyasına yakınlığı biliniyor. Kendisi de sıkı bir oyuncu. Yönetim kurulu toplantılarında bu konuyu sık sık konuşuyoruz. Türkiye'deki e-spor gelişimini çok daha ileri taşımak için büyük kulüplerimizin de dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. 'nin başarıları ortada. ve Galatasaray'ın da girmesiyle uzun vadede enteresan bir rekabet gündeme gelecek. Genç nüfusun bu konuya eğilimi gelişiyor." diye konuştu.

    Özmandıracı, iş birliğiyle farklı bir gelir modeli oluşturduklarını aktararak, "Bu modelden uzun vadede ayda 1 milyon lira gelir bekliyoruz. Bir bedel üzerinden bir anlaşma yaptık ama asıl beklentimiz ürün gelirlerinden yapılacak paylaşım. Sponsorluk ve yapılacak pazarlama faaliyetlerinden oluşacak gelirlerin paylaşımı söz konusu. Uzun vadede ayda 1 milyon liranın üzerinde gelir elde edeceğiz. Sektör o kadar hızlı büyüyor ki 1-2 sene sonra farklı rakamlar da telaffuz edebiliriz." ifadelerini kullandı.

    Genco Alp ise "Zula Oyun"un 11 farklı dil seçeneğiyle, dünyada 100'den fazla ülkede, toplamda 15 milyonu aşan oyuncu kitlesine sahip olduğunu belirterek, "Türk gençlerinin e-spora olan ilgisini artırmak, uluslararası arenada bilinen e-sporcular yetiştirmek ve Türk oyun sektörünü dünyada daha iyi yerlere getirmek gibi hedeflerimiz var. Bu hedeflere doğru ilerlerken Türkiye'nin dünyada en çok bilinen markası Galatasaray Kulübü ile iş birliği anlaşmasına imza atmak bizim için çok büyük bir fırsat. Umarım attığımız imza, iki Türk markasının dünya çapındaki başarılarına bir yenisini ekler." şeklinde görüş belirtti.

    1. 19.6.2018 14:25
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