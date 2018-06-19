Galatasaray'dan E-spor iş birliği

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü E-spordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ile InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp katıldı.

İş birliği kapsamında kurulacak Galatasaray E-spor Zula Takımı, Zula Süper Lig'de yer alacak. Türkiye ve dünya oyun pazarında "Zula Oyun" içerisinde Galatasaray ürünleri satılırken, Galatasaray Kulübü ve Zula ortak geliştirme projeleri de hayata geçirilecek.

Erol Özmandıracı, e-spor sektöründeki potansiyelin yeni fark edildiğini belirterek, "Galatasaray için geleceğinin e-sporda olduğunu düşünüyorum. Futboldan sonra en başarılı, zaman içinde en fazla gelir sağlayan branşın e-spor olacağına inanıyorum. Başkanımızın e-spora ve oyun dünyasına yakınlığı biliniyor. Kendisi de sıkı bir oyuncu. Yönetim kurulu toplantılarında bu konuyu sık sık konuşuyoruz. Türkiye'deki e-spor gelişimini çok daha ileri taşımak için büyük kulüplerimizin de dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. Fenerbahçe'nin başarıları ortada. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da girmesiyle uzun vadede enteresan bir rekabet gündeme gelecek. Genç nüfusun bu konuya eğilimi gelişiyor." diye konuştu.

Özmandıracı, iş birliğiyle farklı bir gelir modeli oluşturduklarını aktararak, "Bu modelden uzun vadede ayda 1 milyon lira gelir bekliyoruz. Bir bedel üzerinden bir anlaşma yaptık ama asıl beklentimiz ürün gelirlerinden yapılacak paylaşım. Sponsorluk ve yapılacak pazarlama faaliyetlerinden oluşacak gelirlerin paylaşımı söz konusu. Uzun vadede ayda 1 milyon liranın üzerinde gelir elde edeceğiz. Sektör o kadar hızlı büyüyor ki 1-2 sene sonra farklı rakamlar da telaffuz edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Genco Alp ise "Zula Oyun"un 11 farklı dil seçeneğiyle, dünyada 100'den fazla ülkede, toplamda 15 milyonu aşan oyuncu kitlesine sahip olduğunu belirterek, "Türk gençlerinin e-spora olan ilgisini artırmak, uluslararası arenada bilinen e-sporcular yetiştirmek ve Türk oyun sektörünü dünyada daha iyi yerlere getirmek gibi hedeflerimiz var. Bu hedeflere doğru ilerlerken Türkiye'nin dünyada en çok bilinen markası Galatasaray Kulübü ile iş birliği anlaşmasına imza atmak bizim için çok büyük bir fırsat. Umarım attığımız imza, iki Türk markasının dünya çapındaki başarılarına bir yenisini ekler." şeklinde görüş belirtti.