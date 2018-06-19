G.SARAY'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki sponsorunun Türk Hava Yolları olacağı bildirildi. Sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'nde 'Türkish Airlines' logolu forma ile sahaya çıkacak. Anlaşma ile kasaya 3.5 milyon euro girmesi bekleniyor. Yurt dışı özel uçuşları da bedavaya gelecek.