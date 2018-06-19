Aslan, THY ile kanatlanacak – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    19 Haziran 2018, Salı
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    Aslan, ile kanatlanacak

    Aslan, <a href="/index/thy?id=dab6ca55-8fd6-41a3-ac0a-3e1dede3669d" class="" rel="tag">THY</a> ile kanatlanacak
    G.SARAY'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki sponsorunun Türk Hava Yolları olacağı bildirildi. Sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'nde 'Türkish Airlines' logolu forma ile sahaya çıkacak. Anlaşma ile kasaya 3.5 milyon euro girmesi bekleniyor. Yurt dışı özel uçuşları da bedavaya gelecek.
    1. 19.6.2018
    Etiketler:
    THY
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