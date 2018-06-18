UEFA'dan Galatasaray'a resmi kabul mektubu
UEFA'dan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu gönderildi.
Galatasaray'ın resmi web sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonunu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray'a UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi.
UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; kulübümüzün 2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2018/19 UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı.
"2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve Gençlik Ligi'ne kabul" başlıklı mektupta şu ifadeler kullanıldı:
"2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2018/19 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz.
Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, Kulübünüzün 2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülüklerinin 4.01 Paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız.
Aynı Yükümlülüklerin 4.05. Paragrafına uygun olarak, Kulübünüzün 2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2018/19 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz.
Sizlere başarılı bir sezon dileriz."
- 18.6.2018 16:43
- Güncelleme: 18.6.2018 17:43
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
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