Galatasaray'da son gözde Amr Warda
Aslan, Mısır Milli Takımı'ndan Amr Warda'ya da kanca attı.
Aslan, Mısır Milli Takımı'ndan Amr Warda'ya da kanca attı. Sarı- kırmızılılar, Yunan ekibi Atromitos ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Dünya Kupası performansını yakından takip edecek. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay vermesi halinde transferde somut adımlar atılacak
KEAN İDDİASI
Radio Marca, dün transfer iddiasında bulundu. Haberde; G.Saray'ın Juventus'un 18 yaşındaki forveti Moise Kean'i kiralamak istediği iddia edildi. Ayrıca İtalyan Verona'nın da bu oyuncu için devrede olduğu belirtildi.
- 17.6.2018
-
Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
-
Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
-
Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
Galatasaray'da son gözde Amr Warda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.