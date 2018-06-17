Galatasaray'da son gözde Amr Warda

Aslan, Mısır Milli Takımı'ndan Amr Warda'ya da kanca attı. Sarı- kırmızılılar, Yunan ekibi Atromitos ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun Dünya Kupası performansını yakından takip edecek. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay vermesi halinde transferde somut adımlar atılacak



KEAN İDDİASI

Radio Marca, dün transfer iddiasında bulundu. Haberde; G.Saray'ın Juventus'un 18 yaşındaki forveti Moise Kean'i kiralamak istediği iddia edildi. Ayrıca İtalyan Verona'nın da bu oyuncu için devrede olduğu belirtildi.