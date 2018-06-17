Galatasaray'da son gözde Amr Warda – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    'da son gözde

    Galatasaray'da son gözde Amr Warda

    Aslan, Mısır 'ndan 'ya da kanca attı.

    Aslan, Mısır 'ndan 'ya da kanca attı. Sarı- kırmızılılar, Yunan ekibi Atromitos ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun performansını yakından takip edecek. Teknik direktör 'in de onay vermesi halinde transferde somut adımlar atılacak

    KEAN İDDİASI
    Radio Marca, dün iddiasında bulundu. Haberde; G.Saray'ın 'un 18 yaşındaki forveti Moise Kean'i kiralamak istediği iddia edildi. Ayrıca İtalyan Verona'nın da bu oyuncu için devrede olduğu belirtildi.

    1. 17.6.2018
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