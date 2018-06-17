Flaş iddia: "Bronckhorst da G.Saray’a gider!"
F.Bahçe'nin teknik direktör Phillip Cocu ile anlaştığı iddialarının ardından Hollanda'dan ilginç bir yorum geldi.
F.Bahçe'nin teknik direktör Phillip Cocu ile anlaştığı iddialarının ardından Hollanda'dan ilginç bir yorum geldi. Algemeen Dagblad yazarı Maarten Wijffels, "Yakında Van Bronckhorst da G.Saray'a hoca olur" dedi.
- 17.6.2018
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
Flaş iddia: "Bronckhorst da G.Saray’a gider!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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