Flaş iddia: "Bronckhorst da G.Saray’a gider!" – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    Flaş iddia: "Bronckhorst da G.Saray’a gider!"

    Flaş iddia: "Bronckhorst da G.Saray’a gider!"

    F.Bahçe'nin ile anlaştığı iddialarının ardından 'dan ilginç bir yorum geldi.

    F.Bahçe'nin ile anlaştığı iddialarının ardından 'dan ilginç bir yorum geldi. Algemeen Dagblad yazarı Maarten Wijffels, "Yakında Van Bronckhorst da G.Saray'a hoca olur" dedi.

    1. 17.6.2018
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