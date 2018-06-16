Yabancı hakkı satın alabilir – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    hakkı satın alabilir

    <a href="/index/yabanci?id=4bfe3678-39a4-4f44-b92c-274875717cc9" class="" rel="tag">Yabancı</a> hakkı satın alabilir
    G.SARAY, 'nın daha önce 'ye sağladığı kolaylığı örnek göstererek, "Bana da ekstra bir hakkı verin" diyebilir. Ama bunun için City gibi tazminat ödemeyi de kabul etmesi gerekiyor. İngilizlerin, 2014'te ödediği tazminatın 4-6 milyon euro aralığında olduğu iddia edilmiş ama ne ne de City'den resmi açıklama gelmişti.
    1. 16.6.2018
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