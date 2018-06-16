Linnes ve Donk gidemeyecek – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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HEPSİ
    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    ve Donk gidemeyecek

    Linnes ve Donk gidemeyecek
    lig kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulundurması halinde bu oyunculardan bir tanesini 'ya bildiremeyecek. 'la sözleşme yenilense bile Hollandalı oyuncunun sadece lig maçlarında kullanılacağı gelen bilgiler arasında. Ayrıca 13 yabancı kontenjanı dolarsa 'in de UEFA'ya bildirilmeme durumu ortaya çıkacak.
    1. 16.6.2018
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