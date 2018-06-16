Kıran kırana pazarlık – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    Kıran pazarlık

    Kıran <a href="/index/kirana?id=f1e0d690-20e3-445e-8f4e-4554c7a0d89a" class="" rel="tag">kırana</a> pazarlık
    , kadro yapılanması büyük uğraş verirken iç piyasa da fiyatlar el yakan cinsten... Emre Akbaba için 5 milyon Euro, Malatyaspor Sadık için 3 milyon euro, Efecan için 2.5 milyon euro, Sparta ise için 2 milyon euro istiyor. "Sattığın kadar al" cezası bulunan 'ı bu rakamlar sıkıntıya yoktu. Pazarlıkların kıran geçtiği belirtiliyor.

    , Tolga Ciğerci-Efecan takasını kabul etmedi. için nakit 2.5 milyon euro talep etti.

    Malatyaspor Sadık-Ahmet Çalık takasından mutlak kulüp kasasına para girmesi gerektiğini savundu.

    'nın kiralanması içinse , 2 milyon Euro veya Linnes'in bonservisini talep etti.
    1. 16.6.2018
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