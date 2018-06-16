Hic gül bahcesinde çalışmadım – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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HEPSİ
    17 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
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    Hic gül bahcesinde çalışmadım

    Hic gül bahcesinde çalışmadım
    ile imzalanan yapılandırma anlaşması 'e vız geldi. Tecrübeli teknik adam, 'in "Hocam bizi zorlu bir süreç bekliyor" sözleri üzerine, "Başkanım ben G.Saray'da hep zorluklar yokluk içinde çalıştım... Futbolculara paralarını ödeyemedik, ceblerimizden verdik. Futbolcular, Florya personelinin maaşlarını aralarında toplayıp ödedi. Ben G.Saray'da hiç gül bahçesinde çalışmadım ki... Yine hep birlikte zorluklara göğüs gereceğiz" dedi.
    1. 16.6.2018
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