Gençlere yöneldi – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    Gençlere yöneldi

    Gençlere yöneldi
    Yapılandırma anlaşması G.Saray'da scout ekibinin sunduğu alternatif raporu öne çıkardı. Öyle ki dün 'in rezerv takımında forma giyen Balikwisha'dan sonra dün de gündeme Braga'nın B takımında forma giyen Trincao geldi. 'ın Bruma'dan sonra bir başka Portekizli'yi daha A takımına çıkmadan transfer etmek istediğini iddia edildi.
    1. 16.6.2018
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