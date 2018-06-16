Red Bull Leipzig'de forma giyen Bruma'nın menajeri Balde, Galatasaray iddialarıyla ilgili konuştu. Balde, Portekizli oyuncunun Leipzeig'de mutlu olduğunu ve ayrılığı düşünmediğini açıkladı. Teknik direktör Fatih Terim'in Bruma'yı takımda görmeyi çok istediği iddia edilmişti.



1 milyon Euro gelecek

Galatasaray'ın gözü Bruma'dan gelecek parada... Portekizli oyuncu için 12.5 milyon euro peşin ödenmiş, 1.5 milyon Euro'su bonuslara bağlanmıştı. Kalan 1 milyon Euro ise Leipzig ile oynanacak hazırlık maçından gelecek.