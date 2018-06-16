Bruma çok mutlu – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    çok mutlu

    <a href="/index/bruma?id=32a385a1-4a7f-4e9d-a169-201a4199acdf" class="" rel="tag">Bruma</a> çok mutlu

    Leipzig'de forma giyen 'nın menajeri Balde, iddialarıyla ilgili konuştu. Balde, Portekizli oyuncunun Leipzeig'de mutlu olduğunu ve ayrılığı düşünmediğini açıkladı. Teknik direktör 'in 'yı takımda görmeyi çok istediği iddia edilmişti.

    1 milyon Euro gelecek
    'ın gözü 'dan gelecek parada... Portekizli oyuncu için 12.5 milyon euro peşin ödenmiş, 1.5 milyon Euro'su bonuslara bağlanmıştı. Kalan 1 milyon Euro ise Leipzig ile oynanacak hazırlık maçından gelecek.

    1. 16.6.2018
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