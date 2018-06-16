Bruma çok mutlu
Red Bull Leipzig'de forma giyen Bruma'nın menajeri Balde, Galatasaray iddialarıyla ilgili konuştu. Balde, Portekizli oyuncunun Leipzeig'de mutlu olduğunu ve ayrılığı düşünmediğini açıkladı. Teknik direktör Fatih Terim'in Bruma'yı takımda görmeyi çok istediği iddia edilmişti.
1 milyon Euro gelecek
Galatasaray'ın gözü Bruma'dan gelecek parada... Portekizli oyuncu için 12.5 milyon euro peşin ödenmiş, 1.5 milyon Euro'su bonuslara bağlanmıştı. Kalan 1 milyon Euro ise Leipzig ile oynanacak hazırlık maçından gelecek.
- 16.6.2018
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
alex 100 aykut hoca. sağ bek sol bek orta saha sol açık forvet kaleci bunları yapın artık maçlar başlicak artıkkkkk
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
adanalı aykut kocamannnnn. 6 transfer ile yola devaç.ali başkan hocanın dediğini yapın
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Kocaman kalırsa yardımcısı Buvac!
Toplam 6
Yorum
kadıköyyy 21 aziz yıldırım nerdesin nerdeeeeeee. bu stajere verdiniz bu işi ali koç sen bir stajersin anla
Bruma çok mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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