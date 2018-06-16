Belhanda'ya sürpriz teklif! – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    'ya sürpriz teklif!

    Belhanda'ya sürpriz teklif!

    'yı Arabistan'a etmek istiyor

    'DAN aldığı ceza sonrasında Feghouli ve gibi yüksek maliyetli oyuncularla ne yapacağını kara kara düşünen 'a beklediği müjde Marius Sumudica'dan geldi. 'ın Al Shabab takımıyla anlaşan Rumen hocanın menajeri, Albayrak'ı arayarak Belhanda'yı sordu; oyuncuyla görüşmek i çin izin istedi. Albayrak'tan onay çıkarken şimdi gözler Faslı yıldız ile yapılacak görüşmeden haber bekleniyor.
    8.75 milyon euro'ya 'den edilen Belhanda'nın 10 milyon euro'ya satılması planlanıyor.
    1. 16.6.2018
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