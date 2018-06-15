Galatasaray için bir transfer iddiası da Radio CRC'den geldi. Yedenekli gençler arayan Cimbom'un 'Yeni Pogba' yakıştırması yapılan William Balik-Wisha'yı takibe aldığı kaydedildi. Standard'ın rezerv takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha için Galatasaray'ın yanı sıra Anderlecht, Genoa ve Udinese de devrede.