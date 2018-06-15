‘Yeni Pogba’ Aslan’a
Galatasaray için bir transfer iddiası da Radio CRC'den geldi.
Galatasaray için bir transfer iddiası da Radio CRC'den geldi. Yedenekli gençler arayan Cimbom'un 'Yeni Pogba' yakıştırması yapılan William Balik-Wisha'yı takibe aldığı kaydedildi. Standard'ın rezerv takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha için Galatasaray'ın yanı sıra Anderlecht, Genoa ve Udinese de devrede.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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