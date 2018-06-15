‘Yeni Pogba’ Aslan’a – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    ’ Aslan’a

    ‘<a href="/index/yeni-pogba?id=65fb6fe6-dcc0-483f-bb2e-018ee3b69414" class="" rel="tag">Yeni Pogba</a>’ Aslan’a

    için bir iddiası da  'den geldi.

    için bir iddiası da 'den geldi. Yedenekli gençler arayan Cimbom'un '' yakıştırması yapılan William Balik-Wisha'yı takibe aldığı kaydedildi. Standard'ın rezerv takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha için 'ın yanı sıra Anderlecht, Genoa ve Udinese de devrede.

    1. 15.6.2018
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