Galatasaray'a Cavanda müjdesi! – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
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    'a Cavanda müjdesi!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a Cavanda müjdesi!

    , G.Saray’ın kapısını çalmaya karar verdi

    , Luis Cavanda'nın bonservisini almaya hazırlanıyor. ekibinin, geçen sezon kiralık olarak oynattığı futbolcudan memnun kaldığı ve 'dan görüşme için randevu talep ettiği öğrenildi. Liege'in yaklaşık 1 milyon euro'luk bir teklif sunacağı öğrenildi. , Cavanda'dan elde edilecek bonservis gelirini Nagatomo'nun transferinde kullanacak.

    İLAÇ GİBİ GELECEK
    Cavanda, teknik direktör 'in planları arasında yer almıyor. 'Sattığın kadar al' kısıtlaması nedeniyle sıkıntıda olan 'ın bir yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncuyu satmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    1. 15.6.2018
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