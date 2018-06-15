Galatasaray'a Cavanda müjdesi!
Standard Liege, G.Saray’ın kapısını çalmaya karar verdi
Standard Liege, Luis Cavanda'nın bonservisini almaya hazırlanıyor. Belçika ekibinin, geçen sezon kiralık olarak oynattığı futbolcudan memnun kaldığı ve Galatasaray'dan görüşme için randevu talep ettiği öğrenildi. Liege'in yaklaşık 1 milyon euro'luk bir teklif sunacağı öğrenildi. Galatasaray, Cavanda'dan elde edilecek bonservis gelirini Nagatomo'nun transferinde kullanacak.
İLAÇ GİBİ GELECEK
Cavanda, teknik direktör Fatih Terim'in planları arasında yer almıyor. 'Sattığın kadar al' kısıtlaması nedeniyle sıkıntıda olan Galatasaray'ın bir yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncuyu satmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 15.6.2018
-
Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
-
Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
Galatasaray'a Cavanda müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.