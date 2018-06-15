Standard Liege, Luis Cavanda'nın bonservisini almaya hazırlanıyor. Belçika ekibinin, geçen sezon kiralık olarak oynattığı futbolcudan memnun kaldığı ve Galatasaray'dan görüşme için randevu talep ettiği öğrenildi. Liege'in yaklaşık 1 milyon euro'luk bir teklif sunacağı öğrenildi. Galatasaray, Cavanda'dan elde edilecek bonservis gelirini Nagatomo'nun transferinde kullanacak.



İLAÇ GİBİ GELECEK

Cavanda, teknik direktör Fatih Terim'in planları arasında yer almıyor. 'Sattığın kadar al' kısıtlaması nedeniyle sıkıntıda olan Galatasaray'ın bir yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncuyu satmasına kesin gözüyle bakılıyor.